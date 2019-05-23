ЦИК заявил, что не успеет подготовиться к выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) неоднократно замечала, что закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, этот закон имеет положение без механизма реализации, среди которых вопросы установления факта проживания, голосование военнослужащих, которые участвуют в ООС, представление деклараций. Кроме того, законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае будет длиться только 58 дней.

"Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур по: обеспечению изготовления избирательных бюллетеней; изготовлению и доставке бланков протоколов о подсчете голосов, актов, и других документов; транспортировке протоколов о подсчете голосов и иной избирательной документации от УИК в ОИК; изготовлению информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, по перечню избирательных округов, формированию ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - говорится в сообщении

Центральная избирательная комиссия ожидает от президента Украины, Верховной рады и Кабинета министров "немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик".

Напомним, сегодня Слипачук заявила, что с 24 мая начинается виборчних процесс. Она заявила, что ЦИК готов обеспечить прозрачные и легитимные парламентские выборы. Слипачук заявила, что запрос общества относительно обновление парламента имеет право на реализацию в правовых рамках.