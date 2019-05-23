ЦВК заявив, що не встигне підготуватися до виборів за чинною системою держзакупівель

Центральна виборча комісія (ЦВК) неодноразово зауважувала, що закон України "Про вибори народних депутатів України" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, цей закон має положення без механізму реалізації, серед яких питання встановлення факту проживання, голосування військовослужбовців, які беруть участь в ООС, подання декларацій.

Крім того, законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в даному разі триватиме лише 58 днів.

"Наголошуємо, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу, що може унеможливити проведення процедур щодо: забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів; виготовлення та доставку бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів; транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації від ДВК до ОВК; виготовлення інформаційних плакатів політичних партій; публікацію інформації ЦВК та ОВК в регіональних чи місцевих друкованих ЗМІ, щодо переліку виборчих округів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їх складі; реалізацію права агітації в друкованих та електронних ЗМІ за кошти державного бюджету в строки, визначені законом", - йдеться у повідомленні.

Центральна виборча комісія очікує від президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів "негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України та найкращих демократичних європейських практик".

Нагадаємо, сьогодні Сліпачук заявила, що з 24 травня починається виборчних процес. Вона заявила, що ЦВК готовий забезпечити прозорі та легітимні парламентські вибори. Сліпачук заявила, що запит суспільства щодо оновлення парламенту має право на реалізацію у правових межах.