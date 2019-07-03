ЦИК продолжит отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения

Фото: Евгений Радченко (РБК-Украина/Виталий Носач)

ЦИК просит общественность и наблюдателей сообщать о нарушениях

Центральная избирательная комиссия и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения ими условий регистрации на выборах в Верховную раду. Об этом во время заседания заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщать о нарушениях кандидатами в нардепы избирательного законодательства Комиссия просит у наблюдателей и общественности.

"Если вы увидите среди кандидатов в народные депутаты лиц, которые, по вашему мнению, не имеют права быть кандидатами, проинформируйте. ЦИК обратится в компетентные органы, еще раз проверим информацию. При условии, если лицо не соответствует требованиям статьи 9 Закона "О выборах народных депутатов", ЦИК будет поступать по закону - отменит регистрацию кандидата при наличии оснований", - заявил Радченко.

Напомним, 3 июля 2019 Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Клюева, экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича кандидатом на выборах в Верховную раду. Также ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца "Партии Шария".

Перед этим Служба безопасности Украины сегодня начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Клюева на территории Украины в течение последних пяти лет.