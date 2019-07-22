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ЦИК завтра ожидает перейти к получению оригиналов протоколов


ЦИК ожидает перейти к установлению окончательных итогов голосования

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования на выборах в Раду поступят от Окружных избирательных комиссий уже завтра, 23 июля. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что ЦИК обработал уже более половины электронных протоколов. Лидирует партия "Слуга народа". Вместе с ней в Раду проходят "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа За жизнь" и "Голос".

"Работа ЦИК продолжается. Мы в ближайшее время ожидаем уже получение протоколов в бумажной форме. Надеемся, что уже, возможно, завтра будут первые протоколы, которые поступят к нам с мокрыми печатями. Мы перейдем к установлению окончательных итогов голосования", - заявила Бернацкая.

РБК-Украина писало, что на заграничных участках победу одержала "Европейская солидарность". Второе место заняла партия "Слуга народа", третье место у "Голоса".

Отметим, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека, а не пришли проголосовать на парламентские выборы 14 млн 770 тысяч 894 избиратели. Явка на внеочередных выборах Верховной рады является самой низкой за всю историю парламентских выборов.

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