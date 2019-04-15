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ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборах


Всего зарегистрировано 2,7 тыс. наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 15 апреля, завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Всего зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

В частности, сегодня комиссия зарегистрировала 345 официальных наблюдателей на очередных выборах. Больше всего наблюдателей - 185 - было зарегистрировано от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее сообщалось, что ко второму туру выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на зарубежные участки. Всего на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

РБК-Украина писало, что перед вторым туром выборов в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. Сегодня, 15 апреля, последний день формирования участковых избирательных комиссий. В то же время окружные комиссии столкнулись с нехваткой кандидатов в состав участковых не дает возможности укомплектовать склады в 33 округах.

Напомним, оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля.

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