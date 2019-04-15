МВД переходит на усиленный вариант работы перед вторым туром

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Усиленный вариант работы начнется с 16 апреля

Оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов 2019 переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля. Об этом сообщается в Facebook МВД.

Отмечается, что на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения и координационные штабы в каждом регионе.

"У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок и в день голосования, и ко дню голосования", - сказал советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

Также отмечается, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Перевозки бюллетеней на участковые избирательные комиссии начнутся за несколько дней, и уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция и другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии.

Сообщается, что будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Позже стало известно, что полиция вызвала на допрос народного депутата Сергея Березнека из-за обнаружения факта подкупа избирателей.