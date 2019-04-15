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МВД переходит на усиленный вариант работы перед вторым туром

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 15:19
МВД переходит на усиленный вариант работы перед вторым туром
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Усиленный вариант работы начнется с 16 апреля

Оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов 2019 переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля. Об этом сообщается в Facebook МВД.

Отмечается, что на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения и координационные штабы в каждом регионе.

"У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок и в день голосования, и ко дню голосования", - сказал советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

Также отмечается, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Перевозки бюллетеней на участковые избирательные комиссии начнутся за несколько дней, и уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция и другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии.

Сообщается, что будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов.

МВД переходит на усиленный вариант работы перед вторым туром

Ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Позже стало известно, что полиция вызвала на допрос народного депутата Сергея Березнека из-за обнаружения факта подкупа избирателей.

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