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ЦИК завершил подсчет голосов в первых двух областях

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:39
ЦИК завершил подсчет голосов в первых двух областях
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Опубликованы полные результаты выборов в Тернопольской и Ровенской областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала данные полного подсчета результатов выборов 2019 в Тернопольской и Ровенской областях. Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Сообщается, что на данный момент полностью посчитали протоколы в Тернопольской и Ровенской областях. В Тернопольской с результатом 50,43% победил Владимир Зеленский, за Петра Порошенко проголосовали 46,64% избирателей.

В Ровенской области Зеленский победил на всех округах с общим результатом 60,06%. Порошенко здесь набрал 37,49% голосов.

Отметим, по данным ЦИК, всего участие в выборах по всей стране приняли почти 18 млн избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам президентских выборов глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке, так как Петр Порошенко не смог переизбраться на второй срок.

Отметим, сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза. Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи в кратчайшие сроки.

 

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