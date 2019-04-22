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ЦВК завершила підрахунок голосів у перших двох областях

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 11:39
ЦВК завершила підрахунок голосів у перших двох областях
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Опубліковано повні результати виборів у Тернопільській та Рівненській областях

Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала дані повного підрахунку результатів виборів 2019 у Тернопільській та Рівненській областях. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ЦВК.

Повідомляється, що на даний момент повністю порахували протоколи у Тернопільській та Рівненській областях. У Тернопільській з результатом 50,43% переміг Володимир Зеленський, за Петра Порошенка проголосували 46,64% виборців.

У Рівненській області Зеленський переміг на всіх округах з загальним результатом 60,06%. Порошенко тут набрав 37,49% голосів.

Зазначимо, за даними ЦВК, всього участь у виборах по всій країні взяли майже 18 млн виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами президентських виборів голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку, так як Петро Порошенко не зміг переобратися на другий термін.

Відзначимо, сьогодні глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Євросоюзу. Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч у найкоротші терміни.

 

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