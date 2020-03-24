Светличная: перед угрозой надо объединяться, а не делиться на власть или оппозицию

Фото: Юлия Светличная (из открытых источников)

По ее словам, сложные времена требуют ответственных решений

Перед угрозой распространения коронавируса в Украине надо объединяться, а не делиться на власть или оппозицию. Об этом заявила Юлия Светличная на своей странице в Facebook по случаю официального подтверждения ЦИК ее победы в 179 округе в Харьковской области.

По ее словам, сложные времена требуют ответственных решений.

"Когда опасность нависает над страной, все обязаны объединиться на защиту людей. Сегодня страшная болезнь делит нас не на власть или оппозицию, левых или правых. Она делит нас на равнодушных и неравнодушных. На встречах с вами я видела только неравнодушных. Все это время мы были вместе, и сложные времена пройдем вместе. Я людей не оставлю", - заявила Светличная.

Светличная также отметили, что 78% поддержки - это большое доверие и такая же большая ответственность.

"Не подведу! Будем вместе. И сложные времена пройдем вместе", - написала она.

Как писало РБК-Украина, 24 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила Юлию Светличную победителем на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области с результатом 77,55%.

Напомним, 15 марта в Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата в избирательном округе №179. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.