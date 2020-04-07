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ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом

Новини » Політика     07.04.2020 - 18:09
ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

Рішення прийнято одностайно

Центральна виборча комісія зареєстрована народним депутатом України Юлія Світличну, яка перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області. Відповідне рішення під час засідання ухвалили члени Центральної виборчої комісії, передає РБК-Україна.

Проект постанови доповіла член ЦВК, закріплена за Харківською областю, Ірина Єфремова. Вона зазначила, що безпартійна самовисуванка Юлія Світлична була обрана народним депутатом України по 179 виборчому округу в Харківській області.

"Видати зареєстрованому народному депутату тимчасове посвідчення встановленого зразка. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії", - сказала Єфремова та закликала членів ЦВК підтримати цей проект.

Рішення прийнято одностайно, наголосив голова ЦВК Олег Діденко.

Нагадаємо, проміжні вибори у 179 окрузі відбулися 15 березня 2020 року. Юлія Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів виборців (30194 виборців).

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Новини України Центральна виборча комісіяВерховна Радапарламентські вибориЮлия Светличная
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