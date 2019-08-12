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ЦИК зарегистрировал первых 25 нардепов

Новости » Выборы 2019    12.08.2019 - 16:46
ЦИК зарегистрировал первых 25 нардепов
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть из них прошли по партийным спискам, часть - по округам

Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, пятеро зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам. Среди них: от партии "Слуга народа" - Алексей Устенко, включенный в избирательный список под № 86, от партии "Оппозиционная платформа - За життя" - Юлия Иоффе, Ренат Кузьмин - № 35, от партии "Европейская солидарность" - Руслан Князевич № 21 и Максим Саврасов - № 22.

Также комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных на выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах, а именно:

  • Лариса Билозир - в ОИО № 15,
  • Дмитрий Шпенов - в ОИО № 37,
  • Александр Ковалев - в ОИО № 51,
  • Владимир Арешонков - в ОИО № 64,
  • Валерий Лунченко - в ОИО № 71,
  • Андрей Иванчук - в ОИО № 88,
  • Олесь Довгий - в ОИО № 102,
  • Александр Сухов - в ОИО № 107,
  • Олег Кулинич - в ОИО № 147,
  • Виктор Мялик - в ОИО № 155,
  • Александр Фельдман - в ОИО № 174,
  • Александр Герега - в ОИО № 192,
  • Сергей Рудык - в ОИО № 198,
  • Антон Яценко - в ОИО № 200, от партии "Оппозиционная платформа -За життя",
  • Федор Христенко - в ОИО № 46,
  • Александр Пономарев - в ОИО № 78, от партии "Слуга народа"
  • Игорь Герасименко - в ОИО № 62,
  • Татьяна Грищенко - в ОИО № 66,
  • Николай Задорожный - в ОИО № 162,
  • Александр Скичко - в ОИО № 197

ЦИК зарегистрировал первых 25 нардепов

 

Заседание Центральной избирательной комиссии и первые регистрации избранных депутатов

Опубликовано Гражданская сеть ОПОРА Понедельник, 12 августа 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

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