ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів

Новини » Вибори 2019    12.08.2019 - 16:46
ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів
Фото: ЦВК (Виталій Носач, РБК-Україна)

Частина з них пройшли за партійними списками, частина - на округах

Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, п'ятеро зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: від партії "Слуга народу" - Олексі Устенко, включений до виборчого списку під № 86, від партії "Опозиційна платформа - за життя" - Юлія Іоффе, Ренат Кузьмін - № 35, від ї партії "Європейська солідарність" - Руслан Князевич № 21 і Максим Саврасов - № 22.

Також комісія зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:

  • Лариса Білозір- в ОВО № 15,
  • Дмитро Шпенов - в ОВО № 37,
  • Олександр Ковальов - в ОВО № 51,
  • Володимир Арешонков - в ОВО № 64,
  • Валерій Лунченко - в ОВО № 71,
  • Андрій Іванчук - в ОВО № 88,
  • Олесь Довгий - в ОВО № 102,
  • Олександр Сухов - в ОВО № 107,
  • Олег Кулініч - в ОВО № 147,
  • Віктор Мʼялик - в ОВО № 155,
  • Олександр Фельдман - в ОВО № 174,
  • Олександр Герега - в ОВО № 192,
  • Сергій Рудик  - в ОВО № 198,
  • Антон Яценко - в ОВО № 200, від партії "Опозиційна платформа - За життя"
  • Федір Христенко - в ОВО № 46,
  • Олександр Пономарьов - в ОВО № 78, від партії "Слуга народу"
  • Ігор Герасименко - в ОВО № 62,
  • Тетяна Грищенко - в ОВО № 66,
  • Микола Задорожній  - в ОВО № 162,
  • Олександр Скічко - в ОВО № 197.

ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів

 

Засідання Центральної виборчої комісії та перші реєстрації обраних депутатів

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

У "Слуги народу" назвали комітети, які хочуть залишити у новій Раді "Батьківщина" назвала першочергові завдання для нового парламенту
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборыВерховна Рада
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся