ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів

Частина з них пройшли за партійними списками, частина - на округах
Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.
За даними прес-служби, п'ятеро зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: від партії "Слуга народу" - Олексі Устенко, включений до виборчого списку під № 86, від партії "Опозиційна платформа - за життя" - Юлія Іоффе, Ренат Кузьмін - № 35, від ї партії "Європейська солідарність" - Руслан Князевич № 21 і Максим Саврасов - № 22.
Також комісія зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:
Засідання Центральної виборчої комісії та перші реєстрації обраних депутатівОпубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 12 серпня 2019 р.
Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.