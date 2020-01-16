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ЦИК зарегистрировала нардепа на место Венедиктовой

Новости » Политика     16.01.2020 - 16:53
ЦИК зарегистрировала нардепа на место Венедиктовой
Фото: Александр Санченко (facebook.com)

В Раду зашел Александр Санченко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала народного депутата Александра Санченко, который займет в Раде место возглавившей пост директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Напомним, Верховная рада Украины 14 января досрочно прекратила полномочия нардепа Венедиктовой от фракции "Слуга Народа", поскольку она возглавила ГБР.

"Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. На его место была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова, которая стала временной главой Госбюро расследований.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

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