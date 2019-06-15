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ЦИК зарегистрировала еще почти сотню кандидатов в депутаты

Новости » Выборы 2019    15.06.2019 - 17:06
ЦИК зарегистрировала еще почти сотню кандидатов в депутаты
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 15 июня ЦИК зарегистрировала 362 кандидатов по мажоритарным округам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в субботу, 15 июня, зарегистрировала 98 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, во время заседания Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в нардепы, которые решили баллотироваться в мажоритарных округах в порядке самовыдвижения.

Также, Центризбирком зарегистрировал 22 кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, которые были выдвинуты политическими партиями. Среди зарегистрированных кандидатов есть представители политических сил "Самопомич", Социалистическая партия Украины, "Гражданская позиция" и Аграрная партия Украины.

Отмечается, что по состоянию на 15 июня ЦИК зарегистрировала в одномандатных округах 362 кандидатов в народные депутаты, из них 318 - самовыдвиженцы.

 

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации 76 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах. Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 72, выдвинутых политической партией - 4.

РБК-Украина писало, что на внеочередных выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

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