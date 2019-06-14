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ЦИК зарегистрировал еще 76 кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    14.06.2019 - 18:45
ЦИК зарегистрировал еще 76 кандидатов в нардепы
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из них ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов, выдвинутых партией

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Комиссия зарегистрировала 72 кандидата в депутаты, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения. В том числе ЦИК зарегистрировал действующего нардепа Владимира Арешонкова, Сергея Шахова, Константина Жеваго, Александра Спиваковского, экс-заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука (которого связывают с нападением на Екатерину Гандзюк) и экс-главу Одесской ОГА Игоря Палица.

Также комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых партией "Правый сектор".

Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 72, выдвинутых политической партией - 4.

Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 264 кандидатов, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 242, выдвинутых политическими партиями - 22.

Напомним, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

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