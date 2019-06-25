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ЦИК зарегистрировал списки кандидатов еще шести партий

Новости » Выборы 2019    25.06.2019 - 00:10
ЦИК зарегистрировал списки кандидатов еще шести партий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центризбирком зарегистрировал списки "Слуги народа" и "Европейской солидарности"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник, 24 июня, во время заседания зарегистрировала 592 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы, которые включены в список политических партий в общем государственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

В ЦИК сообщили, что сегодня Комиссия зарегистрировала 62 кандидатов от политической партии "Сила права", 154 - от "Социальной справедливости", 100 - от "Европейской Солидарности", 29 - от "Партии Шария", 201 - от "Слуги народа", 46 - от "Силы людей".

Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировал 2 335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных к избирательных списков 18 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

РБК-Украина писало, что ЦИК в воскресенье, 23 июня, во время заседания зарегистрировала 430 кандидатов, которые включены в список политических партий в общем государственном многомандатном избирательном округе, - от "Оппозиционного блока" и "Батькивщины".

Напомним, ЦИК во время очередного заседания в понедельник, 24 июня, зарегистрировал 722 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

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