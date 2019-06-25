ЦВК зареєструвала списки кандидатів ще шести партій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центрвиборчком зареєстрував списки "Слуги народу" і "Європейської солідарності"

Центральна виборча комісія (ЦВК) у понеділок, 24 червня, під час засідання зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори, які включені до списку політичних партій у загальному державному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

У ЦВК повідомили, що сьогодні Комісія зареєструвала 62 кандидатів від політичної партії "Сила права", 154 - від "Соціальної справедливості", 100 - від "Європейської Солідарності", 29 - від" "Партії Шарія", 201 - від "Слуги народу", 46 - від "Сили людей".

Таким чином, всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

РБК-Україна писало, що ЦВК у неділю, 23 червня, під час засідання зареєструвала 430 кандидатів, які включені до списку політичних партій у загальному державному багатомандатному виборчому окрузі, - від "Опозиційного блоку" і "Батьківщини".

Нагадаємо, ЦВК під час чергового засідання у понеділок, 24 червня, зареєструвала 722 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в в одномандатних виборчих округах.