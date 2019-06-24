ЦИК зарегистрировал еще более 700 кандидатов в депутаты

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кандидаты зарегистрированы в одномандатных избирательных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в понедельник, 24 июня, зарегистрировала 722 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Отмечается, что 170 кандидатов в народные депутаты зарегистрированы в порядке самовыдвижения. Кроме того, Комиссия зарегистрировала 552 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиям, а именно:

133 - выдвинутых Политической партией "Европейская Солидарность";

16 - выдвинутых Политической партией "Народный Рух Украины";

7 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО";

65 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ОЛЕГА ЛЯШКО";

1 - выдвинутого Украинской партией;

146 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Батькивщина";

2 - выдвинутых Партией Пенсионеров Украины;

3 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "УКРАИНА СЛАВЕТНА";

5 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Свобода";

1 - выдвинутого Политической партией "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА";

1 - выдвинутого Республиканской Христианской партией;

1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ";

1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "НАША ЗЕМЛЯ";

1 - выдвинутого Политической Партией "Пиратская Партия Украины";

1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "ПЧЕЛА";

12 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СИЛА И ЧЕСТЬ";

5 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ";

149 - выдвинутых Политической партией "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

2 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "РОЗВИТОК"

Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2 331 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 1 507, выдвинутых политическими партиями - 824.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 23 июня, во время очередного заседания, ЦИК зарегистрировал 212 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 24 июня во второй раз отказала в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты.