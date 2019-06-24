ЦИК зарегистрировал еще более 700 кандидатов в депутаты
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кандидаты зарегистрированы в одномандатных избирательных округах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в понедельник, 24 июня, зарегистрировала 722 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.
Отмечается, что 170 кандидатов в народные депутаты зарегистрированы в порядке самовыдвижения. Кроме того, Комиссия зарегистрировала 552 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиям, а именно:
- 133 - выдвинутых Политической партией "Европейская Солидарность";
- 16 - выдвинутых Политической партией "Народный Рух Украины";
- 7 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО";
- 65 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ОЛЕГА ЛЯШКО";
- 1 - выдвинутого Украинской партией;
- 146 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Батькивщина";
- 2 - выдвинутых Партией Пенсионеров Украины;
- 3 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "УКРАИНА СЛАВЕТНА";
- 5 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение "Свобода";
- 1 - выдвинутого Политической партией "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА";
- 1 - выдвинутого Республиканской Христианской партией;
- 1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ";
- 1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "НАША ЗЕМЛЯ";
- 1 - выдвинутого Политической Партией "Пиратская Партия Украины";
- 1 - выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "ПЧЕЛА";
- 12 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СИЛА И ЧЕСТЬ";
- 5 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ";
- 149 - выдвинутых Политической партией "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";
- 2 - выдвинутых ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "РОЗВИТОК"
Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2 331 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 1 507, выдвинутых политическими партиями - 824.
РБК-Украина писало, что в воскресенье, 23 июня, во время очередного заседания, ЦИК зарегистрировал 212 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 24 июня во второй раз отказала в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты.