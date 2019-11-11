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ЦИК зарегистрировал Рудыка народным депутатом

Новости » Политика     11.11.2019 - 19:02
ЦИК зарегистрировал Рудыка народным депутатом
Фото: ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом (UACEC)

После того, как Рудык принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады по результатам внеочередных выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Отметим, 5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах. Рудык набрал 18921 голос избирателей. После того, как Рудык принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария.

Напомним, в некоторых Объединенных территориальных общинах (ОТО) организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.

Также РБК-Украина сообщало, что во время первого заседания Верховной рады Рудык не смог получить удостоверение народного депутата.

12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Суд обязал Центризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

ЦИК заявляет об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТО ЦИК признал Рудыка победителем на выборах в Раду на 198 округе
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