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ЦВК зареєструвала Рудика народним депутатом

Новини » Політика     11.11.2019 - 19:02
ЦВК зареєструвала Рудика народним депутатом
Фото: ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом (UACEC)

Після того, як Рудик принесе присягу, то в Раді IX скликання буде 424 парламентарія

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради за результатами позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК в Facebook.

Зазначимо, 5 листопада, завершився виборчий процес на всіх округах. Рудик набрав 18921 голос виборців. Після того, як Рудик принесе присягу, то в Раді IX скликання буде 424 парламентарія.

Нагадаємо, в деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву в зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час першого засідання Верховної ради Рудик не зміг отримати посвідчення народного депутата.

12 серпня 2019 року Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії по встановленню результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

ЦВК заявляє про загрозу зриву місцевих виборів у деяких ОТГ ЦВК визнала Рудика переможцем на виборах в Раду на 198 окрузі
Новини України Центральна виборча комісіявыборыдепутаты
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