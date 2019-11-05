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ЦИК признал Рудыка победителем на выборах в Раду на 198 округе

Новости » Политика     05.11.2019 - 16:17
ЦИК признал Рудыка победителем на выборах в Раду на 198 округе
Фото: Сергей Рудык (facebook com serhiy rudyk3)

Рудык набрал 18921 голос избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" в Facebook.

Сообщается, что сегодня, 5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах. Рудык набрал 18921 голос избирателей.

После того, как нововизнаний депутат Рудик принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария.

Напомним, 28 октября ЦИК начал пересчет голосов избирателей во время внеочередных парламентских выборах 21 июля на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198. Пересчет голосов избирателей осуществлялся во исполнение судебных решений.

Также РБК-Украина сообщало, что во время первого заседания Верховной рады Рудык не смог получить удостоверение народного депутата. По словам Рудыка, у него есть только временное удостоверение.

12 августа 2019 года Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Суд обязал Центризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

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