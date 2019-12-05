ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве народного депутата от "Слуги народа" Сергея Мандзия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании ЦИК 5 декабря. Мандзий в качестве нардепа заменил прекратившего свои полномочия Александра Кубракова в связи с назначением на должность главы "Укравтодора".

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, член политической партии "Слуга народа", включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 136", - сообщает ЦИК.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2015 году Мандзий баллотировался на выборах мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, 3 декабря Верховная рада прекратила полномочия Александра Кубракова. Поддержали досрочное прекращение полномочий 329 народных депутатов.