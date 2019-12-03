ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раду вместо Кубракова зайдет бывший кандидат в мэры от БПП

Новости » Политика     03.12.2019 - 16:59
В Раду вместо Кубракова зайдет бывший кандидат в мэры от БПП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Раду пройдет житель Хмельницкого Сергей Мандзий

После прекращения депутатского мандата Александра Кубракова из "Слуги народа" вместо него в Раду пройдет следующий по списку Сергей Мандзий. Это следует из списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

В комментарии РБК-Украина глава фракции Давид Арахамия заявил, что вместо Кубракова нардепом станет следующий по списку.

"У нас открытые списки. Они зарегистрированы, мы не можем это изменить. Я просто не знаю, честно. Следующим депутатом становится тот, кто является следующим по списку", - заявил он.

Отметим, Кубраков, который недавно возглавил "Укравтодор", прошел в парламент под 30-м номером списка "Слуги народа". Таким образом, вместо него в Раду зайдет 136-й номер Сергей Мандзий.

По данным Центральной избирательной комиссии, Мандзий который в 2015 году баллотировался на выборах мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко". Возглавляет общественную организациию "Хмельницкая платформа".

На сегодняшнем заседании Рады прекратили полномочия еще одного нардепа от "Слуги народа" - Алексея Кучера, который возглавил Харьковскую ОГА. Однако он прошел в парламент, победив на мажоритарном округе, поэтому там пройдут довыборы.

Напомним, в октябре Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии "Слуга народа", который был 135-м номером в списке. Он стал депутатом вместо Анны Коваленко, которая перешла на работу в Офис президента.

Рада сделала еще один шаг для окончательного снятия депутатской неприкосновенности
Новости Украины Верховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь