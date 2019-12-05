ЦВК зареєструвала нового нардепа від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія зареєструвала в якості народного депутата від "Слуги народу" Сергія Мандзія. Про це повідомляє прес-служба ЦВК в Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні ЦВК 5 грудня. Мандзій в якості нардепа замінив припинив свої повноваження Олександра Кубракова у зв'язку з призначенням на посаду глави "Укравтодору".

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Мандзія Сергія Володимировича, 1974 року народження, проживає у Хмельницькому, член політичної партії "Слуга народу", включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 136", - повідомляє ЦВК

Раніше РБК-Україна писало, що в 2015 році Мандзій балотувався на виборах мера Хмельницького від "Блоку Петра Порошенко".

Нагадаємо, 3 грудня Верховна рада припинила повноваження Олександра Кубракова. Підтримали дострокове припинення повноважень 329 народних депутатів.