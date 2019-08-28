ЦИК зарегистрировал всех нардепов

В среду, 28 августа, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 15 избранных нардепов. Среди них 11 представителей партии "Слуга народа":

Дмитрий Наталуха

Алексей Оржель

Андрей Герус

Денис Малюська

Вадим Струневич

Ольга Саладуха

Ольга Савченко

Александр Мережко

Андрей Мотовиловец

Ирина Аллахвердиев

Елена Хоменко

Также ЦИК зарегистрировал депутата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко, от "Европейской солидарности" - бывшего президента Петра Порошенко, двух депутатов от партии "Голос" - Юлию Клименко и Святослава Вакарчука.

Кроме того, зарегистрированы 14 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах:

Елена Криворучкина

Муса Магомедов

Максим Ефимов

Александр Матусевич

Валерий Колюх

Ярослав Рущишин

Олег Колев

Владимир Иванов

Андрей Стрихарский

Олег Семинский

Наталья Приходько

Леся Забуранная

Дмитрий Гурин

Людмила Буймистер

Таким образом, по состоянию на 28 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов - это полный состав парламента IX созыва. Из них 225 человек были избраны по партийной системе, и 199 - по мажоритарной.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты определились с повесткой первого заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. На втором этаже здания парламента депутаты должны принять присягу.

Отметим, ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук подтвердил подготовку законопроекта о сокращении числа депутатов парламента.