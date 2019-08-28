ЦИК зарегистрировал всех нардепов

ЦИК сегодня зарегистрировал еще 15 народных депутатов
В среду, 28 августа, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 15 избранных нардепов. Среди них 11 представителей партии "Слуга народа":
Также ЦИК зарегистрировал депутата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко, от "Европейской солидарности" - бывшего президента Петра Порошенко, двух депутатов от партии "Голос" - Юлию Клименко и Святослава Вакарчука.
Кроме того, зарегистрированы 14 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах:
Таким образом, по состоянию на 28 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов - это полный состав парламента IX созыва. Из них 225 человек были избраны по партийной системе, и 199 - по мажоритарной.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты определились с повесткой первого заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. На втором этаже здания парламента депутаты должны принять присягу.
Отметим, ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук подтвердил подготовку законопроекта о сокращении числа депутатов парламента.