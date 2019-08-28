ЦВК зареєструвала всіх нардепів

ЦВК сьогодні зареєструвала ще 15 народних депутатів
У середу, 28 серпня, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.
Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК зареєструвала 15 обраних нардепів. Серед них 11 представників партії "Слуга народу":
Також ЦВК зареєструвала депутата від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, від "Європейської солідарності" - колишнього президента Петра Порошенка, двох депутатів від партії "Голос" - Юлію Клименко і Святослава Вакарчука.
Крім того, зареєстровані 14 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах:
Таким чином, станом на 28 серпня, Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів - це повний склад парламенту IX скликання. З них 225 осіб були обрані за партійною системою, і 199 - за мажоритарною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати визначилися з порядком денним першого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. На другому поверсі будівлі парламенту депутати повинні прийняти присягу.
Відзначимо, раніше представник президента України Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук підтвердив підготовку законопроекту про скорочення числа депутатів парламенту.