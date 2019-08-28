ЦВК зареєструвала всіх нардепів

У середу, 28 серпня, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК зареєструвала 15 обраних нардепів. Серед них 11 представників партії "Слуга народу":

Дмитро Наталуха

Олексій Оржель

Андрій Герус

Денис Малюська

Вадим Струневич

Ольга Саладуха

Ольга Савченко

Олександр Мережко

Андрій Мотовиловець

Ірина Аллахвердієв

Олена Хоменко

Також ЦВК зареєструвала депутата від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, від "Європейської солідарності" - колишнього президента Петра Порошенка, двох депутатів від партії "Голос" - Юлію Клименко і Святослава Вакарчука.

Крім того, зареєстровані 14 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах:

Олена Кріворучкіна

Муса Магомедов

Максим Єфімов

Олександр Матусевич

Валерій Колюх

Ярослав Рущишин

Олег Колєв

Володимир Іванов

Андрій Стріхарскій

Олег Семінський

Наталя Приходько

Леся Забуранна

Дмитро Гурін

Людмила Буймістер

Таким чином, станом на 28 серпня, Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів - це повний склад парламенту IX скликання. З них 225 осіб були обрані за партійною системою, і 199 - за мажоритарною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати визначилися з порядком денним першого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. На другому поверсі будівлі парламенту депутати повинні прийняти присягу.

Відзначимо, раніше представник президента України Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук підтвердив підготовку законопроекту про скорочення числа депутатів парламенту.



