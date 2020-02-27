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ЦИК отменил регистрацию одного из кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Новости » Политика     27.02.2020 - 15:16
ЦИК отменил регистрацию одного из кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия отменила регистрацию Михаила Соколова в связи с заявлением кандидата от баллотирования

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область) Михаила Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в Facebook.

Соответствующее решение было принято на заседании 27 февраля в связи с заявлением кандидата об отказе от баллотирования.

"Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Соколова М.Ю., который баллотируется в ОВО № 179 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года", - сообщили в ЦИК.

Также были внесены изменения в постановление от 19 февраля об утверждении бюллетеня, исключив из него Соколова.

Напомним, 17 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты в 179 округе. В последний день были зарегистрированы 21 кандидат. Всего в качестве кандидатов были зарегистрированы 40 человек.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе. Избирательный бюллетень будет иметь несколько уровней защиты.

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