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Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах Раду по 179 округу

Новости » Политика     03.03.2020 - 16:18
Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах Раду по 179 округу
Фото: Виктория Алєксєйчук (пресс-служба партии "Слуга народа")

Отмечается, что будет баллотироваться бывшая глава Харьковской области Юлия Светличная

Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие в предвыборной кампании на 179 округе в Харьковской области. Такое решение поддержал Высший совет партии, говорится в сообщении пресс-службы "Слуги народа" на странице в Facebook.

Сообщается, что решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" на округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля.

"Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и неразумно игнорировать это", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии отмечают, что "Светличная действительно является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами".

"Это измеряется реальной поддержкой людей в Харьковской области. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную раду или как-то препятствовать", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что команда Владимира Зеленского готовится к перезагрузке власти по всей стране. В течение месяца "Слуга народа" планирует запустить штабы в каждой из областей для подготовки к местным выборам.

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