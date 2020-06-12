ЦИК зарегистрировал Маслова народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дениса Маслова народным депутатом Украины. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Регистрация Маслова состоялась на следующий день после признания его народным депутатом.

"12 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Маслова Д.В., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры.

Вчера ЦИК досрочно прекратил полномочия Ткаченко и признал Дениса Маслова избранным народным депутатом. В списке СН на парламентских выборах Маслов шел под 138 номером.

Также сообщалось, что депутатский мандат планирует сложить лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, на его место может зайти жена экс-министра обороны.