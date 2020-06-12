ЦВК зареєструвала Маслова народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Дениса Маслова народним депутатом України. Маслов зайшов до Ради замість Олександра Ткаченка.

Про це повідомила прес-служба комісії.

Реєстрація Маслова відбулася на наступний день після визнання його народним депутатом.

"12 червня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія зареєструвала народного депутата України Маслова Д.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури.

Учора ЦВК достроково припинила повноваження Ткаченка і визнала Дениса Маслова обраним народним депутатом. У списку СН на парламентських виборах Маслов йшов під 138 номером.

Також повідомлялося, що депутатський мандат планує скласти лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, на його місце може зайти дружина екс-міністра оборони.