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Украина обеспечит международное наблюдение за избирательной гонкой, - Порошенко

Новости » Политика    04.01.2019 - 10:57
Украина обеспечит международное наблюдение за избирательной гонкой, - Порошенко
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

По словам Порошенко, это поможет избежать внешнего вмешательства

Украина должна обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что в 2014 году Украина установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления и призвал все политические силы и кандидатов на высшую государственную должность засвидетельствовать это своим примером.

"В этом году должны подтвердить зрелость демократической системы. Также должны обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства", - отметил президент.

Также он подчеркнул, что необходимо защитить проведение выборов в Украине от гибридных вызовов.

Украина обеспечит международное наблюдение за избирательной гонкой, - Порошенко

Напомним, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили смету президентских и парламентских выборов.

Отметим, выборы президента Украины состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

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