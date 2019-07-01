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ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    01.07.2019 - 20:46
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы
Фото: здание Центризбиркома (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК зарегистрирован уполномоченных лиц политпартий в одномандатных избирательных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник, 1 июля, зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду по решению суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. 

Как сообщается, ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Балогу Ивана (ОИО № 70) и Германа Николая (ОИО № 203).

Также, ЦИК зарегистрирован уполномоченных лиц политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

"ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ряде одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  по состоянию на 26 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 21 июля 2019 года. 

Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную раду.

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