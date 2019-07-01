ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    01.07.2019 - 20:46
ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи
Фото: будівля Центрвиборчкому (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК зареєстровано уповноважених осіб політичних партій в одномандатних виборчих округах

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в понеділок, 1 липня, зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду за рішенням суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчкому.

Як повідомляється, ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Івана Балогу (ОВО № 70) і Миколи Германа (ОВО № 203).

Також, ЦВК зареєстровано уповноважених осіб політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" та політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.

"ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в низці одномандатних виборчих округів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 26 червня Центральна виборча комісія зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори, які відбудуться 21 липня 2019 року.

Крім того, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну раду.

Сліпачук заявила про спроби тиску на членів ЦВК ЦВК зареєструвала ряд кандидатів за рішенням суду
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся