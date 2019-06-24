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ЦВК зареєструвала ще понад 700 кандидатів в депутати

Новини » Вибори 2019    24.06.2019 - 23:34
ЦВК зареєструвала ще понад 700 кандидатів в депутати
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кандидати зареєстровані в одномандатних виборчих округах

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у понеділок, 24 червня, зареєструвала 722 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Зазначається, що 170 кандидатів у народні депутати зареєстровано у порядку самовисування. Крім того, Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіям, а саме:

  • 133 - висунутих Політичною партією "Європейська Солідарність";
  • 16 - висунутих Політичною партією "Народний Рух України";
  • 7 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО";
  • 65 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА";
  • 1 - висунутого Українською партією;
  • 146 - висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
  • 2 - висунутих Партією Пенсіонерів України;
  • 3 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА";
  • 5 - висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
  • 1 - висунутого Політичною партією "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА";
  • 1 - висунутого Республіканською Християнською партією;
  • 1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СТУДЕНТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ";
  • 1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "НАША ЗЕМЛЯ";
  • 1 - висунутого Політичною Партією "Піратська Партія України";
  • 1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "БДЖОЛА";
  • 12 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СИЛА І ЧЕСТЬ";
  • 5 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ";
  • 149 - висунутих Політичною партією "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
  • 2 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "РОЗВИТОК".

Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 1 507, висунутих політичними партіями - 824.

РБК-Україна писало, що у неділю, 23 червня, під час чергового засідання, ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) 24 червня вдруге відмовила в реєстрації втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.

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