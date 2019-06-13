ЦИК зарегистрировал еще 53 кандидата в нардепы

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома в Facebook.

Как сообщается, Комиссия зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе бывшего главу Закарпатской Ога Геннадия Москаля (округ 106), и действующих народных депутатов Александра Герегу (округ 192), Антона Яценко (округ 200) и Борислава Березу (округ 213).

Также Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями, в одномандатные избирательные округи на внеочередных выборах народных депутатов Украины, а именно: выдвинутого политической партией "Біла Церква разом" - Николая Бабенко (округ 90); 10 - выдвинутых политической партией "Демократична сокира".

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.