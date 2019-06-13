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ЦВК зареєструвала ще 53 кандидата в нардепи

Новини » Вибори 2019    13.06.2019 - 19:34
ЦВК зареєструвала ще 53 кандидата в нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 53 кандидати в народні депутати на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчкому у Facebook.

Як повідомляється, Комісія зареєструвала 53 кандидата у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ у порядку самовисування, у тому числі колишнього голову Закарпатської Ода Геннадія Москаля (округ 106), та чинних народних депутатів Олександра Герегу (округ 192), Антона Яценка (округ № 200) і Борислава Березу (округ 213).

Також Комісія зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, одномандатні виборчі округи на позачергових виборах народних депутатів України, а саме: висунутого політичною партією "Біла Церква разом" - Миколи Бабенка (округ 90), та десять - висунутих політичною партією "Демократична сокира".

Всього станом на 13 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в порядку самовисування - 170, висунутих політичними партіями - 18.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів у Верховну раду.

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