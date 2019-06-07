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МЭРТ решило вопрос публичных закупок для выборов в Раду

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 13:15
МЭРТ решило вопрос публичных закупок для выборов в Раду
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

МЭРТ позволило ЦИК временно заключать прямые договоры по закупкам

Министерство экономического развития и торговли позволило Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Сообщается, что вступил в силу приказ министерства, который позволяет комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера).

"Следовательно, ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск завершится уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro", - подчеркнули в МЭРТ.

Вместе с тем ведомство предоставило Центризбиркому официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательных бюллетеней).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней. Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля", - пояснили в министерстве.

Напомним, в конце мая ЦИК ожидал скорейшего внесения изменений в закон "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта для своевременного проведения выборов в Раду.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия объясняли, что вопрос публичных закупок для досрочных парламентских выборов может быть решен без внесения изменений в закон "О публичных закупках".

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