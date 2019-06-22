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ЦВК зареєструвала ще понад 300 кандидатів в депутати

Новини » Вибори 2019    22.06.2019 - 21:53
ЦВК зареєструвала ще понад 300 кандидатів в депутати
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зокрема, Комісія зареєструвала 77 кандидатів, висунутих партіями

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 22 червня, зареєструвала 305 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в мажоритарному окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, Центрвиборчком сьогодні зареєстрував 228 кандидатів в нардепи, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування. Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у нардепи від політичних партій.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 27 кандидатів від політичної партії "Голос", 4 від партії "Громадянська позиція" та 15 кандидатів від "Самопомічі".

Зазначається, що станом на 22 червня Комісія зареєструвала вже 1380 кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах, з них 225 від політичних партій та 1155 - самовисуванці.

 

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, ЦВК зареєструвала 184 кандидатів у народні депутати на парламентських виборах, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі. Комісія зареєструвала 149 кандидатів від політичних партій та 927 самовисуванців.

РБК-Україна писало, що Тетяна Сліпачук анонсувала оприлюднення всього списку кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. За словами Сліпачук, Центрвиборчком оприлюднить весь список кандидатів у вівторок, 25 червня.

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