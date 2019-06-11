ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК зарегистрировал еще 23 кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    11.06.2019 - 18:46
ЦИК зарегистрировал еще 23 кандидатов в нардепы
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты на выборы президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе действующие нардепы Максим Микитась (округ 206) и Андрей Вадатурский (округ 130).

Всего по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты Украины, баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.

Напомним, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.

Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыООС
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь