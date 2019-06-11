ЦИК зарегистрировал еще 23 кандидатов в нардепы

Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты на выборы президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе действующие нардепы Максим Микитась (округ 206) и Андрей Вадатурский (округ 130).

Всего по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты Украины, баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.

Напомним, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.