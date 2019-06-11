ЦВК зареєструвала ще 23 кандидатів у нардепи

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Всього в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 23 кандидатів у народні депутати на вибори президента України. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Комісія зареєструвала 23 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ в порядку самовисування, в тому числі діючі нардепи Максим Микитась (206 округ) та Андрій Вадатурський (округ 130).

Всього станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в порядку самовисування - 111, висунутих політичними партіями - 7.

Нагадаємо, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів у Верховну раду.