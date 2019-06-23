ЦИК зарегистрировал еще более 200 кандидатов в депутаты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было зарегистрировано 48 кандидатов от политических партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в воскресенье, 23 июня, во время очередного заседания, зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

В ЦИК сообщили, что было зарегистрировано 164 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения, а также было зарегистрировано 48 кандидатов выдвинутых политическими партиями.

Сообщается, что в частности было зарегистрировано 23 кандидата Аграрной партии Украины, 15 партии "УДАР", 3 от партии "Наш край".

Отмечается, что по состоянию на 23 июня уже было зарегистрировано 1593 кандидаты в народные депутаты Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, ЦИК зарегистрировала еще более 300 кандидатов в депутаты. Центризбирком 22 июня зарегистрировал 228 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения. Также Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в нардепы от политических партий.