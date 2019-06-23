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ЦВК зареєструвала понад ще 200 кандидатів у депутати

Новини » Вибори 2019    23.06.2019 - 19:17
ЦВК зареєструвала понад ще 200 кандидатів у депутати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було зареєстровано 48 кандидатів від політичних партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) у неділю, 23 червня, під час чергового засідання, зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

У ЦВК повідомили, що було зареєстровано 164 кандидати у народні депутати, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування, а також було зареєстровано 48 кандидатів висунутих політичними партіями.

Повідомляється, що зокрема було зареєстровано 23 кандидати Аграрної партії України, 15 партії "УДАР", 3 від партії "Наш край".

Зазначається, що станом на 23 червня вже було зареєстровано 1593 кандидати у народні депутати України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК зареєструвала ще понад 300 кандидатів в депутати. Центрвиборчком 22 червня зареєстрував 228 кандидатів в нардепи, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі у порядку самовисування. Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у нардепи від політичних партій.

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