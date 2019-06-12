ЦИК зарегистрировал еще 17 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

Как сообщается, Комиссия зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе вице-премьер-министра Владимира Кистиона (округ 11) и действующие народные депутаты Владимир Мельниченко (округ 193), Олега Недаву (округ 47).

Всего по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 128, выдвинутых политическими партиями - 7.

Кроме того, рассмотрев соответствующее представление, Комиссия зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на внеочередных выборах народных депутатов Украины в заграничном избирательном округе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, на июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. На выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.