ЦИК зарегистрировал еще 16 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты Украины на выборы в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала 16 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, а именно: Куличенко И.И. - в ОИО № 28, Ивахно А.Ю. - в ОИО № 31, Кузнецова В.В. - в ОИО № 38, Романского И.В. - в ОИО № 63, Гайдамаку Л.А. - в ОИО № 91, Ференца А.В. - в ОИО № 92, Керусенко А.В. - в ОИО № 93, Горельцева А.В. - в ОИО № 96, Мищенко С. Г. - в ОВО № 98, Жолобовича Н.В. - в ОИО № 121, Муляренко А.В. - в ОВО № 152, Винника И.Ю. - в ОИО № 184, Дехтярьова А.В. - в ОИО № 217, Убирия В.Ш. - в ОИО № 222, Гладчука В.Ф., Рафальского И.В. - в ОИО № 223.

По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.

Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировал первых кандидатов от партии. Так, партия "Единый центр" представила 5 кандидатов в депутаты.

Добавим, Министерство экономического развития и торговли позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду.