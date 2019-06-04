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ЦИК разрешил наблюдать за выборами 163 общественным организациям

Новости » Выборы 2019    04.06.2019 - 20:59
ЦИК разрешил наблюдать за выборами 163 общественным организациям
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК завершил процесс предоставления разрешения общественным организациям наблюдать за выборами в Раду

Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия во время заседания предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 28 общественным организациям.

Также сегодня Комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Такое разрешение получили 163 общественных организаций.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины. 

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины. 

ЦИК зарегистрировал уже более 30 кандидатов в нардепы ЦИК разрешил наблюдать за выборами 135 общественным организациям
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссия
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