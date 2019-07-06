ЦВК зареєструвала ще понад сотню офіційних спостерігачів на виборах

Фото: засідання ЦВК (cvk.gov.ua)

Заналом вже зареєстровано 436 спостерігачів

Ще 119 офіційних спостерігачів на позачергових виборах до Верховної ради України зареєструвала Центральна виборча комісія під час чергового засідання у п'ятницю, 5 липня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ЦВК.

Найбільше спостерігачів - 105 - було зареєстровано від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO). Комітет "За відкриту демократію" представив до реєстрації 5 спостерігачів. Ще четверо офіційних спостерігачів зареєстровано від Словаччини.

Загалом станом на 5 липня ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на парламентських виборах: 11 спостерігачів від трьох іноземних держав та 425 офіційних спостерігачів від десяти міжнародних організацій.

Нагадаємо, 4 липня 2019 Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій перед виборами народних депутатів. Центрвиборчком заявив, що буде оскаржувати дане рішення.

Додамо, на виборах до Ради балотується 54 кандидати, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Найбільше таких депутатів у списку "Опозиційного блоку" - 11 осіб.