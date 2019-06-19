ЦИК зарегистрировал 9 партий на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте ЦИК.

В частности, Центризбирком зарегистрировал политпартии:

"Гражданская позиция";

Радикальная партия Олега Ляшко;

Всеукраинское объединение "Свобода";

"Всеукраинское объединение "Факел";

"Голос";

"Оппозиционная платформа - За жизнь";

"Сила и честь";

"Незалежнисть";

"Украинская стратегия Гройсмана".

Согласно информации в таблице ЦИК, комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты от партии "Гражданская позиция".

Напомним, комиссия во время очередного заседания во вторник, 18 июня, зарегистрировала еще 122 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду. В частности, Центризбирком зарегистрировал 97 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Кроме того, зарегистрировали 25 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах, которые выдвигаются от политических партий. В частности, были зарегистрированы 6 кандидатов от ВО "Свобода" и 13 кандидатов от политической партии "Самопомич".

Так, по состоянию на 18 июня комиссия зарегистрировала 583 кандидатов в нардепы в одномандатных округах, из них 511 самовыдвиженцев, еще 72 - выдвинуты политическими силами.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 461 кандидата в нардепы на внеочередных парламентских выборах. Кроме того, 17 июня, комиссия зарегистрировала 100 кандидатов-мажоритарщиков.