ЦИК зарегистрировал еще 57 нардепов

Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 82 народных депутата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 57 народных депутатов по результатам голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 32 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам. Среди них: шесть от партии "Слуга народа" - Елизавета Ясько, включенную в избирательный список под №15, Ирина Верещук - №29, Александр Качура - №49, Артем Культенко - №51, Артем Кунаев - №100, Владимир Крейденко - №123; пять от политпартии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Вадим Рабинович - №2, Виктор Медведчук - №3, Михаил Папиев - №13, Юрий Загородний - №19, Александр Колтунович - №22; 17 от партии "Батькивщина" - Юлия Тимошенко - №1, Валентин Наливайченко - №3, Сергей Соболев - №4, Елена Кондратюк - №5, Иван Кириленко - №6, Андрей Кожемякин - №7, Григория Немыря - №8, Сергей Власенко - №9, Валерий Дубиль - №10, Александр Абдуллин - №11, Иван Крулько - №12, Анжелика Лабунская - №13, Михаил Цимбалюк - №15, Ольга Белькова - №17, Алена Шкрум - №22, Владимир Кабаченко - №23, Вадим Ивченко - 24; четыре от политпартии "Европейская солидарность" - Андрей Парубий - №2, Мустафа Джемилев - №6, Николая Величкович - №19, Сергей Алексеев - №20.

Также комиссия зарегистрировала 25 народных депутатов Украины, избранных на выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах, а именно:

Петр Юрчишин - в ОИО №13,

Николай Кучера - в ОИО №17,

Степан Ивахов - в ОИО №21,

Дмитрий Лубинец - в ОИО №60,

Роберт Горват - в ОИО №68,

Василий Петевка - в ОИО №72,

Владислав Поляк - в ОИО №73

Сергей Минько - в ОИО №80,

Ярослав Дубневич - в ОИО №120,

Алексей Гончаренко - в ОИО №137,

Юрий Шаповалов - в ОИО №146,

Иван Чайковский - в ОИО №165,

Виктор Бондарь - в ОИО №191,

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