ЦВК зареєструвала ще 57 нардепів

Всього зареєстровано 82 народних депутата
Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 57 народних депутатів за результатами голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.
За даними прес-служби, 32 зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: шість від партії "Слуга народу" - Єлизавета Ясько, включену до виборчого списку під №15, Ірина Верещук - №29, Олександр Качура - №49, Артем Культенко - №51, Артем Кунаєв - №100, Володимир Крейденко - №123; п'ять від політпартії "Опозиційна платформа - За життя" - Вадим Рабинович - №2, Віктор Медведчук - №3, Михайло Папієв - №13, Юрій Загородній - №19, Олександр Колтунович - №22; 17 від партії "Батьківщина" - Юлія Тимошенко - №1, Валентин Наливайченко - №3, Сергій Соболєв - №4, Олена Кондратюк - №5, Іван Кириленко - №6, Андрій Кожем'якін - №7, Григорія Немиря - №8, Сергій Власенко - №9, Валерій Дубіль - №10, Олександр Абдуллін - №11, Іван Крулько - №12, Анжеліка Лабунська - №13, Михайло Цимбалюк - №15, Ольга Бєлькова - №17, Альона Шкрум - №22, Володимир Кабаченко - №23, Вадим Івченко - 24; чотири від політпартії "Європейська солідарність" - Андрій Парубій - №2, Мустафа Джемілєв - №6, Миколи Величкович - №19, Сергій Алексєєв - №20
Також комісія зареєструвала 25 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:
Таким чином, станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 - обраних в ЗБВО і 45 - обраних в ОВО.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.