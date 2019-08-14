ЦВК зареєструвала ще 57 нардепів

Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього зареєстровано 82 народних депутата

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 57 народних депутатів за результатами голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.

За даними прес-служби, 32 зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: шість від партії "Слуга народу" - Єлизавета Ясько, включену до виборчого списку під №15, Ірина Верещук - №29, Олександр Качура - №49, Артем Культенко - №51, Артем Кунаєв - №100, Володимир Крейденко - №123; п'ять від політпартії "Опозиційна платформа - За життя" - Вадим Рабинович - №2, Віктор Медведчук - №3, Михайло Папієв - №13, Юрій Загородній - №19, Олександр Колтунович - №22; 17 від партії "Батьківщина" - Юлія Тимошенко - №1, Валентин Наливайченко - №3, Сергій Соболєв - №4, Олена Кондратюк - №5, Іван Кириленко - №6, Андрій Кожем'якін - №7, Григорія Немиря - №8, Сергій Власенко - №9, Валерій Дубіль - №10, Олександр Абдуллін - №11, Іван Крулько - №12, Анжеліка Лабунська - №13, Михайло Цимбалюк - №15, Ольга Бєлькова - №17, Альона Шкрум - №22, Володимир Кабаченко - №23, Вадим Івченко - 24; чотири від політпартії "Європейська солідарність" - Андрій Парубій - №2, Мустафа Джемілєв - №6, Миколи Величкович - №19, Сергій Алексєєв - №20

Також комісія зареєструвала 25 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:

Петро Юрчишин - в ОВО №13,

Микола Кучера - в ОВО №17,

Степан Ивахов - в ОВО №21,

Дмитро Лубинець - в ОВО №60,

Роберт Горват - в ОВО №68,

Василь Петьовка - в ОВО №72,

Владислав Поляк - в ОВО №73

Сергій Мінько - в ОВО №80,

Ярослав Дубневич - в ОВО №120,

Олексій Гончаренко - в ОВО №137,

Юрій Шаповалов - в ОВО №146,

Іван Чайковський - в ОВО №165,

Віктор Бондар - в ОВО №191,

Ігор Палиця - в ОВО №22, від партії "Українське об'єднання патріотів - Кріп",

В'ячеслав Медяник - в ОВО №27, від партії "Слуга народу",

Ігор Фріс - в ОВО №84,

Едуард Прощук - в ОВО №85,

Максим Дирдин - в ОВО №132,

Костянтин Касай - в ОВО №149,

Роман Іванісов - в ОВО №153,

Ігор Васильєв - в ОВО №158,

Антон Поляків - в ОВО №206,

Богдан Яременко - в ОВО №215,

Віктор Балога - в ОВО №69, від партії "Єдиний центр",

Сергій Вельможний - в ОВО №112, від партії "Наш край"

Таким чином, станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 - обраних в ЗБВО і 45 - обраних в ОВО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.