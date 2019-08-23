ЦИК зарегистрировал почти 400 нардепов

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 августа зарегистрировала 75 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
По данным пресс-службы, 44 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 31 - по одномандатным избирательным округам.
Среди зарегистрированных 22 депутатов от партии "Слуга народа":
- Анастасия Красносельская - № 8;
- Елена Шуляк - № 13;
- Денис Монастырский - № 19;
- Максим Ткаченко - № 25;
- Святослав Юраш - № 27;
- Дмитрий Соломчук - № 33;
- Сергей Ионушас - № 38;
- Александр Завитневич - № 39;
- Юрий Аристов - № 42;
- Юрий Кисель - № 43;
- Вадим Галайчук - № 44;
- Роман Бабий - № 48;
- Олег Бондаренко - № 60;
- Марина Бардина - № 62;
- Владимир Ватрас - № 72;
- Олег Тарасов - № 74;
- Елизавета Богуцкая - № 95;
- Андрей Костин - № 108;
- Руслан Горбенко - № 109;
- Юрий Заславский - № 118;
- Андрей Задорожный - № 119;
- Виктор Подгорный - № 128;
Также ЦИК зарегистрировал 10 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":
- Тарас Козак - № 10;
- Вадим Столар - № 11;
- Игорь Абрамович - № 14;
- Николай Скорик - № 16;
- Анатолий Бурмич - № 20;
- Владимир Кальцев - № 24;
- Наталья Приходько - № 26;
- Виталий Борт - № 28;
- Михаил Макаренко - № 29;
- Олег Волошин - № 30;
Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Батькивщина":
- Андрей Николаенко - № 19;
Также ЦИК зарегистрировал одного депутата от партии "Европейская солидарность":
- Ростислав Павленко - № 18;
Также ЦИК зарегистрировал 10 депутата от партии "Голос:
- Кира Рудик - № 3
- Ярослав Железняк - № 4
- Александра Устинова - № 5
- Олег Макаров - № 6
- Ярослав Юрчишин - № 7
- Соломия Бобровская - № 9
- Роман Костенко - № 14;
- Роман Лозинский - № 15;
- Инна Совсун - № 16;
- Рустем Умеров - № 18;
Кроме того, ЦИК зарегистрировал депутатов, избранных в одномандатных округах:
- Олег Мейдич - № 18;
- Игорь Гузь - № 19;
- Дмитрий Кисилевский - № 24;
- Сергей Демченко - № 29;
- Анна Личман - № 30;
- Дмитрий Черный - № 34;
- Руслан Требушкин - № 50;
- Богдан Кицак - № 63;
- Сергей Кузьминых - № 67;
- Виктория Гриб - № 105;
- Александр Лукашев - № 113;
- Наталья Пипа - № 115;
- Галина Васильченко - № 118;
- Павел Бакунец - № 122;
- Александр Пасечный - № 127;
- Александр Горенюк - № 136;
- Антон Киссе - № 136;
- Анатолий Урбанский - № 143;
- Дмитрий Налетов -№ 144;
- Максим Березин - № 151;
- Максим Гузенко - № 161;
- Николай Люшняк - № 166;
- Евгений Пивоваров - № 175;
- Алексей Красов - № 180;
- Дмитрий Микиш - № 181;
- Сергей Лабазюк - № 188;
- Елена Копанчук - № 189;
- Любовь Шпак - № 194;
- Валерий Давыденко - № 208;
- Анна Пуртова - № 221;
- Сергей Рудик - №198.
Таким образом, по состоянию на 23 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 395 народных депутатов Украины: 210 - избранных по партийным спискам и 185 - избранных в одномандатных округах.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом на выборах в Раду в мажоритарном округе №198самовыдвиженца Сергея Рудыка.